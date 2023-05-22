В Якутске три человека пострадали в ДТП, в том числе ребенок

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

За последние несколько дней в Якутске в автоавариях пострадало трое человек, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Днем 19 мая Toyota Crown возле дома №35 по улице Ойунского выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Allion, 50-летний водитель которой получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

31-летний водитель Toyota Crown не пострадал. У него выявлено 0.84 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь ему придётся ответить перед судом за езду в нетрезвом виде и причинение вреда здоровью человека, а также возместить нанесенный ущерб.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Около 18 часов того же дня по улице Ломоносова под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. Она выбежала на проезжую часть в неположенном месте из-за припаркованных автомашин, в итоге ее сбила Toyota Auris. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Глубокой ночью в воскресенье, 21 мая, по улице Очиченко возле дома №3/1 автомобиль марки Nissan Note наехал на пешеходное ограждение, после чего покинул место ДТП в пешем порядке. В результате аварии 34-летняя пассажирка получила травмы различной степени. По ее словам, около 3 часов ночи она заказала такси, в пути водитель не справился с управлением и наехал на ограждение, после чего уехал на другой машине марки Toyota Allion.

По всем фактам ДТП проводится проверка.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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