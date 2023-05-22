В Якутии под колесами «Жигулей» погиб пешеход

Фото: ГИБДД МВД России по Якутии

Утром 21 мая в дежурную часть поступило сообщение о смертельном ДТП в Алданском районе, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

В поселке Ленинский возле дома №12 по улице Пролетарская водитель «ВАЗ 2107» не удостоверился в безопасности движения, дал задний ход и сбил человека. В результате аварии пешеход 1957 года рождения погиб.

Позже выяснилось, что водитель 1978 года рождения сел за руль, не имеч водительского удостоверения. Медосвидетельствование выявило у него 1,19 мг/л паров алкоголя. Все обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

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