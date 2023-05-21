В Якутии началось голосование за лучший Талисман VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»

Фото: оргкомитет «Дети Азии»

Стартовало голосование по выбору талисмана VIII МСИ «Дети Азии», которые пройдут в Якутске летом 2024 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Вариант талисмана, который наберет наибольшее количество голосов, будет определен Талисманом Игр. На конкурс поступило более 60 работ, из которых жюри отобрали 5 проектов будущего Талисмана Игр.

Голосование проходит по ссылке, его результаты будут объявлены 1 июня 2023 года.

БИЗОН (проект Натальи Ивановой) — бизоны жили в Якутии около 30 тыс. лет назад и являются ровесниками мамонтов. Животное символизирует стойкость духа и символ мирной силы.

МО5ОТОЙ (БУРУНДУК, проект Туйары Тордуяновой) — постоянный житель якутских лесов. Издавна, как в фольклоре, так и в устах народа, мо5отой являлся символом ловкости, силы и быстроты.

МАМОНТЕНОК (проект Натальи Ивановой) — 100-10 тыс. лет назад в тундростепях, существовавших во время оледенения, обитали животные, приспособленные к этим суровым условиям. Являясь символом могущества и мудрости, мамонтенок – это еще и добрый образ, который вызывает симпатию у детей и взрослых всего мира.

ЛЕНА И АЛДАН (проект Марины Вялковой) — куклы в традиционных нарядах жителей севера олицетворяют юных мальчишек и девчонок, принимающих участие в соревнованиях. Они названы в честь двух прекраснейших рек Якутии «Лена» и «Алдан».

СОБОЛЬ (проект Киры Шаховал) — пушной зверек, проворный и быстрый. Много лет был промысловым видом для народа Саха. Символизирует скорость, изящество, самостоятельность и справедливость.

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