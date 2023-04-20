Жителей Якутии приглашают придумать Талисман VIII игр «Дети Азии»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Дирекция VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» приглашает якутян принять участие в разработке Талисмана Игр, которые пройдут в 2024 году в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет, в том числе авторские коллективы, профессиональные дизайнеры, художники, все, кто владеет искусством дизайна.

Талисманом Игр может быть любой существующий или вымышленный, одушевленный или неодушевленный персонаж или животное. Отмечается, что Талисман должен представлять регион проведения Игр — Якутию.

Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап — заявочный стартует с 18 апреля по 12 мая 2023 года. В этот период участники могут направить дизайн-макет Талисмана на электронную почту childrenofasia-yakutsk2024@yandex.ru с пометкой «Конкурс Талисман».

На втором этапе жюри выберет 5 лучших работ, которые будут опубликованы в официальном сообществе Международных спортивных игр ВКонтакте.

На третьем этапе состоится голосование за лучший дизайн-макет из отобранных работ в официальном сообществе Игр ВКонтакте.

Итоги конкурса подведут 1 июня 2023 года. Победитель получит в награду ценный приз от дирекции VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» Якутск — 2024. А лучший дизайн-макет станет не только визитной карточкой предстоящих Игр, но также будет нанесен на всю сувенирную продукцию.

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