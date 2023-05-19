В «Теплоэнергосервисе» рассказали жителям Якутии о возможности реструктуризации долгов

Жители Якутии могут заключить соглашения о реструктуризации долгов перед АО «Теплоэнергосервис» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года подано более 1,5 тысяч исков о взыскании долгов за тепло- и водоснабжение, а также за водоотведение. Чтобы избежать отключений и судебных запретов, жители Якутии могут заключить соглашение о реструктуризации долга по жилищно-коммунальным услугам, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервис».

Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники обязаны оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. За каждый день просрочки начисляются пени.

Большая часть накопленных долгов перед «Теплоэнергосервисом» приходится на население – 739 млн. рублей. Задолженность управляющих компаний составила 162 млн. рублей. Общая сумма долгов юрлиц – 636 млн. рублей. С начала года подано более 1,5 тысяч исковых заявлений. Львиная доля задолженностей уже находится в исполнительном производстве у судебных приставов.

Компания настоятельно рекомендует потребителям, накопившим долги, воспользоваться возможностью реструктуризации и поэтапного погашения задолженности.

– Данная мера позволяет избежать неприятных последствий в виде судебных разбирательств, ареста банковских счетов, запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости, запрета на выезд за пределы России. Своевременные платежи обеспечивают проведение плановых ремонтов и мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. На этой взаимосвязи держится бесперебойная работа филиалов предприятия, – сообщили в пресс-службе.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии можно следующими способами:

- В кассах АО «Теплоэнергосервис» (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

- в кассах ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт» (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

- через АО «Почта России» на всей территории РС (Я);

- через ПАО «Сбербанк России» (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона;

- через мобильное приложение «Квартплата +»;

- через ПАО «ВТБ» (мобильное приложение, личный кабинет);

- через личный кабинет потребителя АО «Теплоэнергосервис» на сайте по ссылке;

- через сайт ГИС ЖКХ по ссылке.

По всем интересующим вопросам потребители могут обратиться на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru, через личный кабинет на сайте компании или по телефонам:

Алданский филиал: 8 (41145) 30014

Вилюйский филиал: 8 (41136) 72003, 71984

Ленский участок: 8 (41137) 39213, 39212

Оймяконский филиал: 8 (41154) 22195, 22201

Усть-Майский филиал: 8 (41141) 43254

Усть-Янский филиал: 8 (41166) 28551

Охотский филиал: 8 (42141) 91247

Справка «КП»:

АО «Теплоэнергосервис» – поставщик тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в Якутии и в Охотском районе Хабаровского края.

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