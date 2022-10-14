Приставы не будут взыскивать долги с 200 тысяч рублей семей мобилизованных в Якутии

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Судебные приставы не будут взыскивать долги с 200 тысяч рублей, выплачиваемых в качестве единовременной материальной помощи семьям мобилизованных, сообщила в ходе брифинга в пятницу вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

«Граждане задают вопрос, будут ли взысканы приставами долги с этих 200 тысяч, которые поступят. На настоящий момент при той кодировке, которую осуществляет наше управление социальной защиты, долги взыскиваться не будут», — сказала она.

Однако если вдруг такая ситуация возникнет, то нужно незамедлительно обратиться в службу судебных приставов. Чтобы они вовремя успели вернуть эту сумму, если она находится на депозите банка, подчеркнула зампред правительства республики.

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