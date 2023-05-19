Иннокентий Андросов назначен начальником Службы спасения Якутии

Фото: пресс-служба Госкомобеспечения Якутии

19 мая Иннокентий Андросов назначен начальником Службы спасения приказом председателя Госкомобеспечения, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня его представили руководителям служб и работникам региональной спасательной службы нового начальника.

Ранее Иннокентий Андросов занимал должность первого заместителя председателя Госкомобеспечения Якутии.

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