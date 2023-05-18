Назначен новый первый заместитель председателя Госкомобеспечения Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

18 мая глава Якутии Айсен Николаев назначил Айаала Вензеля первым заместителем председателя ГоскомОБЖ республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее эту должность занимал Иннокентий Андросов, который перешел на другую работу.

Айаал Вензель имеет высшее образование. В 2000 году окончил Российский университет дружбы народов, в 2005 году – Дальневосточную академию государственной службы, в 2021 году – Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

Трудовую деятельность начал с должности государственного налогового инспектора, главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой инспекции по Момскому району.

С 2003 года работает в системе МЧС России. Был ведущим, главным специалистом, заместителем начальника отдела Управления оперативного реагирования МЧС Республики Саха (Якутия), начальником отдела ГУ «Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия)».

В 2009 году назначен начальником управления Службы спасения Республики Саха (Якутия). С 2012 по 2018 годы был руководителем Департамента Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики, с 2018 по 2021 годы – начальником Государственной противопожарной службы Якутии.

С 2021 года по настоящее время работал заместителем начальника ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».

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