В Якутск для искусственного вызывания дождей прибыл самолет-зондировщик

Фото: пресс-служба АГиП

19 мая, в пятницу, в Якутск прибыл прибыл самолет-зондировщик Як-40, он займется искусственным вызыванием осадков в пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Воздушное судно будет работать в рамках контракта между Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета и Службой спасения Якутии. На это из регионального бюджета выделено 80 миллионов рублей.

Зондировщик будет вызывать осадки на территориях с высоким классом пожароопасности. Кстати, у Якутии скоро будет готов собственный самолет-зондировщик, оборудованный на базе воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии».

Напомним, что в прошлом году в Якутии работали два самолета-зондировщика Росгидромета. Ими было выполнено 27 вылетов, отработано более 130 часов, отстреляно свыше 3000 пиропатронов.

Также искусственные осадки вызывал зондировщик федеральной Авиалесоохраны Ан-26 «Циклон». Если первые два самолета применялись для предотвращения пожаров и снижения классов пожарной опасности, то это воздушное судно было задействовано непосредственно в тушении возгораний. Самолет летал только в те районы, где действовали пожары.

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