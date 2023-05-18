В Якутию завтра прилетит самолет-зондировщик Росгидромета

Фото: правительство Якутии

В Якутию завтра прибудет самолет-зондировщик Росгидромета. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Самолет будет принимать участие в тушении лесных пожаров летом.

О планах Росгидромета прислать в Якутию самолет сообщалось еще в начале весны. В прошлом году специалисты ведомства также участвовали в тушении лесных пожаров в регионе. Помимо самолета Росгидромета, еще один зондировщик, уже в июне, пришлют «Полярные авиалинии».

«Сейчас все наши силы приведены в готовность. Обязательно будут работать зондировщики. Наличие такого самолета в собственности республики позволит нам работать не только для вызывания дождей для тушения пожаров, но и в том числе он будет работать в тех районах, в которых у нас постоянно наблюдается засуха, что очень важно для сельского хозяйства республики», – отметил Николаев.

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