Ледоход на Лене достиг Намского и Усть-Алданского районов

Ледоход на 19 мая возле Покровска. Фото: скриншот трансляции ЛБВУ

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Олекминского, Хангаласского, Намского, Усть-Алданского районов и Якутска.

Нижняя кромка наблюдается ниже села Ары-Тит Усть-Алданского района. Густой ледоход, уровень воды составляет 9779 см при критических 9940 см, за 4 часа вода поднялась на 52 см.

У микрорайона Кангалассы уровень воды составляет 860 см при критических 1000 см. Густой ледоход, вода за 4 часа поднялась на 17 см.

У Якутска густой ледоход. Уровень воды составляет 536 см при критических 827 см, вода поднялась на 12 см за 4 часа.

У Покровска густой ледоход. Уровень воды составляет 788 см при критических 1370 см, вода поднялась на 20 см за 4 часа.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Алданского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского и Усть-Алданского районов.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского района и Магаданской области. Все еще подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта.

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