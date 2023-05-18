Ледоход проходит на территории Якутска, Хангаласского и Олекминского районов

Фото: скриншот трансляции ЛБВУ

На реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории города Якутск, Хангаласского и Олекминского районов, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Напомним, что нижняя кромка ледохода подошла к территории городского округа «город Якутск» вечером 17 мая. По данным на 12 ч 18 мая, нижняя кромка ледохода на реке Лена находится ниже города Якутска – на территории Кангаласского мыса. Ожидается продвижение ледохода на территорию Намского района.

По данным Якутского Гидрометцентра, в населенных пунктах Хангаласского, Мегино-Кангаласского, ГО «Город Якутск», Намского и Усть-Алданского районов с 17 по 21 мая ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков населенных пунктов.

Уровень воды составляет 383 см при критическом 827 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка – у города Олекминск, уровень воды 835 см при критическом 1060 см, наблюдается средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 620 км. За сутки ледоход продвинулся на 300 км. Существует вероятность дальнейшего повышения уровней воды на территории Хангаласского района с превышением отметок подтопления.

В селе Кытыл-Дюра Хангаласского района, где наблюдался затор, уровни воды идут на снижение.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода отмечается в 10 километрах ниже Зырянки. Поселку затопление не грозит, но остается подтопленной на 70% взлётно-посадочная полоса аэропорта.

По малым рекам сложная обстановка сохраняется в бассейне реки Татта на территории Чурапчинского и Таттинского улусов. Отмечается повышение уровней воды на гидротехнических сооружениях у сел Арылах Чурапчинского района и Кыйы Таттинского улуса.

Также есть вероятность подтопления с 17 по 19 мая территории села Ситтэ Кобяйского района. Кроме того, снеготаяние, через ручьи и малые речки может спровоцировать подтопление низменных участков населенных пунктов следующих улусов: Верхоянский, Жиганский, Анабарский раньше, чем придет ледоход.

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