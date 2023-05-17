Ледоход на Лене дошел до Якутска

Ледоход в районе водозабора Якутска. Фото: скриншот трансляции ЛБВУ

Ледоход на реке Лена достиг территории Якутска. Как сообщает оперативный штаб, на территории города наблюдается небольшое повышение уровней воды. Однако пока критические отметки нигде превышены не были.

В районе села Табага уровень воды поднялся до 662 см при критических 970 см. В районе непосредственно Якутска уровень составляет 340 см при критических 827 см. Возле микрорайона Кангалассы вода поднялась до 629 см при критических 1000 см.

В Якутске в зону возможного подтопления попадает девять населенных пунктов: Табага, Хатассы, Пригородный, Даркылах, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Марха. При неблагоприятном сценарии затопленными могут оказаться более 300 домов, из-за чего власти уже подготовили 10 пунктов временного размещения.

Отметим, что основная волна ледохода проходит по территории Олекминского района. Также существует вероятность дальнейшего повышения уровней воды на территории Хангаласского района.

Посмотреть за прохождением ледохода в Якутске можно посмотреть онлайн: трансляцию организовало Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

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