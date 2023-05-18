Мастер-класс пятикратной чемпионки России по марафону Сарданы Трофимовой перенесли на стадион «Юность» в Якутске

Фото: sport-express.ru

Мастер-класс по технике бега от мастера спорта международного класса по легкой атлетике, пятикратной чемпионки России по марафону Сарданы Трофимовой пройдет в Якутске 20 мая на стадионе «Юность», передает пресс-служба Минспорта Якутии.

Ранее организаторы сообщали, что мероприятие пройдет на стадионе «Туймаада».

20 мая на базе стадиона «Юность» пройдет юбилейный 10 забег «Зеленый марафон», который проходит в 60 городах России одновременно. Якутян ждут забеги на различные дистанции с выдающимися людьми республики, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции.

В мероприятии также примут участие мэр Якутска Евгений Григорьев и главный тренер сборной команды Якутии по легкой атлетике Василий Спиридонов. При желании участники мастер-класса могут на месте зарегистрироваться на участие в забеге и применить полученные знания на практике.

Фото: пресс-служба Минспорта Якутии

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