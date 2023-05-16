Пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова проведет мастер-класс по бегу в Якутске

Фото: championat.com

20 мая в 10 часов утра на стадионе «Туймаада» в Якутске состоится мастер-класс по технике бега от Сарданы Трофимовой, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии

Сардана Трофимова — мастер спорта международного класса по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону.

В мероприятии также примут участие главный тренер сборной команды Якутии Василий Спиридонов и мэр Якутска Евгений Григорьев.

«В рамках мастер-класса вы получите неоценимые знания от мастеров мирового уровня, сможете улучшить свою технику бега. В конце вас ожидает совместная пробежка с выдающимися людьми республики», — говорится в сообщении.

Вход на мастер-класс свободный, форма одежды — спортивная.

Фото: пресс-служба Минспорта Якутии

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