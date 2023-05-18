В Кобяйском районе Якутии нелегальный таксист перевозил 12 пассажиров на неисправном грузовике

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Кобяйском районе направлено в суд уголовное дело по факту перевозки пассажиров автотранспортом, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Местный житель, не имея водительского удостоверения соответствующей категории и лицензии, перевозил 12 пассажиров в своем технически неисправном автомобиле «ЗИЛ-131» с закрытым фургоном из села Себян-Кюель в Якутск. За это он получил от пассажиров оплату в сумме 58 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

При этом у автомобиля были неисправны тормозная система, рулевое управление, колеса, внешние световые приборы и другие элементы конструкции. Это могло привести к реальной аварии, благо, что горе-таксиста по пути следования остановили сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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