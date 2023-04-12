В Якутии завели уголовное дело на водителя, который возил детей в грузовике

Фото: СК Якутии

В Якутии завели уголовное дело на 40-летнего водителя грузовика «ЗИЛ». В конце марта его для проверки документов остановили инспекторы, и обнаружили, что в закрытом кузове, предназначенном исключительно для перевозки грузов, якутянин возит пассажиров.

В закрытом кунге в момент проверки находилось 12 пассажиров, включая семерых детей. Они расположились на полу грузовика на матрасах. Грузовик следовал из села Себян-Кюель в Якутск.

Также инспекторы установили, что у водителя не было прав на управление «ЗИЛом». Для такого транспорта требуется удостоверение категории С, тогда как водитель имел только В.

Сама машина тоже имела ряд повреждений, из-за которых водитель, по идее, не должен был выезжать на дорогу, не говоря уже о перевозке пассажиров. У грузовика были выявлены разрыв тормозного шланга, нерабочие поворотники, габаритные огни и отсутствие противооткатных упоров.

Пассажиров нерадивый водитель, разумеется, возил за плату. Теперь на него завели дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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