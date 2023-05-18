В Амгинском районе Якутии завершено расследование уголовного дела об отравлении восьми человек угарным газом

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Амгинского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Он обвиняется в причинении смерти и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, трагедия случилась 2 февраля этого года. Тогда по всему району произошло аварийное отключение электроснабжения, и работники запустили в работу бензиновые генераторы для обеспечения бесперебойной работы котла и освещения внутри гаража. При этом они приоткрыли входную дверь, и отработанные газы проникли внутрь других смежных помещений.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

«При этом находившийся там же обвиняемый, являясь лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению техники безопасности, проявил преступную небрежность, не запретил подключение генераторов и не предотвратил возможность отравления людей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В результате сам обвиняемый и семеро работников отравились угарным газом — окисью углерода, один из них скончался, двое получили острое ингаляционное отравление окисью углерода тяжелой степени и другие повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Предварительное следствие установило обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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