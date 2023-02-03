В Якутии восемь человек отравились угарным газом, один погиб

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В Амгинском районе в гараже отравилось восемь человек, один из них скончался, сообщает СК СК РФ по Якутии.

По предварительным данным, в холодном отсеке гаража мужчины подключили два бензиновых генератора. Они находились в соседнем помещении, дверь в которое не была полностью закрыта.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Предположительно, в помещение проник угарный газ. Семеро человек с отравлением угарным газом доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще один скончался. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным SakhaDay, гараж принадлежит компании «Сахадортранс».

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