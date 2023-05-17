Наблюдательный совет якутской АЛРОСА выбрал нового гендиректора

Фото: правительство Якутии

Наблюдательный совет компании АЛРОСА избрал нового генерального директора – председателя правления компании. Им стал Павел Маринычев: он возглавит компанию на три года. Решение было принято единогласно.

Новый гендиректор сменил на посту Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года. Сам Маринычев с 2016 года руководил одной из ключевых «дочек» компании – «Алмазы Анабара». До работы в АЛРОСА Павел Алексеевич более шести лет работал первым замом председателя правительства Якутии и курировал вопросы геологии, недропользования и промышленности.

«Благодарю Наблюдательный совет АЛРОСА за оказанное доверие. На посту генерального директора я продолжу курс на укрепление лидирующих позиций компании в мировой алмазной отрасли. Несмотря на сложные геополитические условия, будем укреплять ресурсную базу, повышать производственную эффективность и качество управления», – отметил Маринычев.

О смене руководства компании высказался также глава Якутии Айсен Николаев. Он поблагодарил Сергея Иванова за работу и поздравил Павла Маринычева с назначением:

«Выражаю благодарность Сергею Сергеевичу Иванову за работу, которая была проведена под его руководством. Сергей Сергеевич продолжит работу в наблюдательном совете АЛРОСА, будет курировать актуальные вопросы стратегии развития компании», – добавил Николаев.

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