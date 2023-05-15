Набсовет АЛРОСА рассмотрит кандидатуру Маринычева на должность гендиректора компании

Фото: Алмазы Анабара

Гендиректор «Алмазов Анабара» Павел Маринычев может стать новым главой АЛРОСА, его кандидатура будет рассмотрена на Наблюдательном совете компании в связи с планирующимся уходом Сергея Иванова. Об этом сообщает пресс-служба алмазной компании.

О предстоящем уходе Сергея Иванова в Volga Group Геннадия Тимченко писал РБК еще в декабре 2022 года. Отмечалось, что Иванов уходит досрочно, его контракт истекает лишь в 2025 году.

12 мая стало известно, что на должность гендиректора могут назначить Павла Маринычева, который с июня 2016 года занимает пост руководителя «Алмазов Анабара» (дочерняя компания АЛРОСА). Контракт с новым гендиректором алмазодобывающей компании подпишут на 3 года.

Сергей Иванов возглавлял АЛРОСА с марта 2017 года. Как сообщается в релизе, под его руководством «компания достигла рекордных в своей истории объемов добычи и продаж, существенно повысила производительность труда и эффективность внутренних процессов».

Сергей Иванов продолжит работу в Наблюдательном совете АЛРОСА, будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.

Справка КП:

Павел Маринычев родился 25 октября 1978 года в Якутске. Женат, воспитывает двух дочерей.

В 2000 г. окончил Новосибирскую академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит», в 2008 г. - Институт нефтегазового бизнеса по специальности «Менеджер нефтегазового бизнеса».

В 2000 г. – ведущий специалист Управления экономики Министерства топливной промышленности и энергетики Республики Саха (Якутия).

В 2001 г. – ведущий специалист отдела регулирования тарифов по электрической энергии Государственного комитета по ценовой политике — Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

В 2002 г. – главный специалист отдела регулирования тарифов по тепловой энергии и газу Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

В 2002-2004 гг. – начальник отдела цен на топливные ресурсы и транспортные услуги Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

В 2004-2005 гг. – заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике — Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия).

В 2005-2010 гг. – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз».

В 2010-2016 годы – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2016 года – Генеральный директор АО «Алмазы Анабара», дочерней компании АК «АЛРОСА» (ПАО).

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