В Зырянке подтопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

Фото: МЧС по Якутии

17 мая подтопило взлетно-посадочную полосу аэропорта Зырянка в Верхнеколымском районе. Такие подтопления с ВПП аэропорта происходят ежегодно, а иногда даже дважды в год: весной и осенью.

Дело в том, что ВПП находится ниже поймы реки и при каждом повышении уровня воды в Колыме ее нещадно топит. Сейчас полоса закрыта. Самому поселку пока подтопление не грозит: уровень воды у поселка на 12.00 17 мая достиг отметки 699 сантиметров при критических 850 см.

Интересно, что в прошлом году затопление произошло ровно в этот же день, 17 мая.

– Воздушное сообщение не нарушено. В аэропорту в целях недопущения аварийных ситуаций временно приостановлены прием и отправка самолетов. Перевозка пассажиров осуществляется стыковочными рейсами на вертолетах по маршруту: Зырянка — Среднеколымск — Зырянка, — сообщил директор филиала «Аэропорт Зырянка» Сергей Яковлев.

Как сообщает авиакомпания «Полярные авиалинии», стыковочные рейсы в Зырянку будут организованы с 20 мая. Далее рейсы будут по вторникам, четвергам и субботам.

Пассажиры вылетят из Якутска в Среднеколымск на самолете Ан-24, а после будут доставлены до конечной точки маршрута – поселка Зырянка – на стыковочном рейсе на вертолете Ми-8. Так же перевозка будет организована в обратном направлении.

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