Около 50 судов на воздушной подушке перевозят пассажиров во время паводка на реке Лене

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

В ближайшие сутки-двое на участке Покровск — Якутск — Кангалассы ожидается ледоход, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Для выполнения пассажирских перевозок в период межсезонья задействовано порядка 50 судов на воздушной подушке.

На реке Лене на маршруте Нижний Бестях — 202 микрорайон Якутска привлечены 30 судов «Хивус-10», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23». Основными перевозчиками являются ООО «Ленаводсервис», ООО «Лена-Транс» и индивидуальные предприниматели.

На маршруте Кангалассы — Соттинцы работают 3 судна «Славир-6» и 1 аэробот «Тайфун» ИП Прокопьев С.Ю.

Во время интенсивного ледохода на реке пассажиров будут пересаживать на суда аэроботы. На сегодня перевозки осуществляются с малой загрузкой (до 5-7 пассажиров) с учетом обеспечения безопасности.

При ухудшении гидрологической ситуации планируется привлечение воздушных судов Ми-8 АО АК «Полярные авиалинии» по маршруту: аэропорт «Маган» — Нижний Бестях.

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