Якутский суд отказался менять приговор водителю «КАМАЗа», который задавил подростка

Фото: прокуратура Якутии

Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор водителю «КАМАЗа», который сбил ребенка на пешеходном переходе в Якутске. О резонансном деле «КП-Якутия» писала ранее: малолетний велосипедист погиб на месте, а 47-летнему водителю МУП «Жилкомсервис» вынесли приговор в виде реального срока. На решение суда повлияло то, что камазист в момент аварии был пьян.

Как установило следствие, водитель «КАМАЗа» выпивал накануне утром, что не помешало ему получить путевой лист и выйти на рабочий маршрут. Врач, который в этот момент должен был проводить осмотр сотрудников, находился в отпуске. Уже на маршруте водитель опохмелился банкой пива, после чего и произошло ДТП.

Погибший ребенок тоже совершил небольшое нарушение – начал пересекать проезжую часть верхом на велосипеде. Однако он ехал на зеленый сигнал светофора, а водитель не убедился в безопасности маневра, прежде чем свернуть на перекрестке.

В итоге суд квалифицировал действия водителя как подпадающие под уголовную статью о пьяном вождении и нарушении ПДД, повлекшим гибель человека. Ему назначили 7 лет в колонии-поселения и лишение прав почти на три года. Подсудимый подал апелляцию, однако Верховный суд отказался пересмотреть приговор. Также МУП «Жилкомсервис», где работал мужчина, обязали выплатить родителям мальчика 3 миллиона рублей.

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