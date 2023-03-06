Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть 13-летнего велосипедиста в Якутске

Фото: прокуратура Якутии

Якутский горсуд вынес приговор 47-летнему водителю МУП «Жилкомсервис», который в июле прошлого года сбил мальчика на велосипеде.

Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. По данным прокуратуры республики и СУ СК РФ по Якутии, водитель автомобиля «НЕФАЗ-66064-62» при повороте направо с улицы Можайского на улицу Пилотов совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. При этом мальчик пересекал дорогу по «зебре» на зеленый свет светофора.

Видео резонансного ДТП можно посмотреть по этой ссылке.

Ребенок погиб на месте. Сотрудники ГИБДД, которые прибыли к месту происшествия, установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Позже его отправили в СИЗО.

Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. А также он лишен права права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 10 месяцев.

Также суд взыскал с МУП «Жилкомсервис» в пользу родственников мальчика компенсацию морального вреда в сумме трех миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Также продолжается расследование второго уголовного дела в отношении руководителей водителя, выпустивших его на работу в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, с 3 по 5 июля 2022 года включительно на предприятии не проводился обязательный предрейсовый медосмотр водителей. Этот факт позволил сотруднику «Жилкомсервиса» получить путевой лист и сесть за руль грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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