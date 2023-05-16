В Сунтарском районе оштрафовали женщину, ударившую полицейского по лицу

Фото: KP.RU

Жительница Сунтарского района признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает прокуратура Якутии.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Сотрудники полиции выехали по вызову. Что именно там случилось, не уточняется, но женщину попросили проследовать в участок для дачи объяснений.

На это пьяная дебоширка отреагировала, ударив полицейского кулаком по лицу. На нее завели уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ.

Суд учел, что у подсудимой есть малолетние дети и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с рассрочкой выплаты. Приговор не вступил в законную силу.

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