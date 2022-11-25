Жителя Якутии приговорили к трем годам колонии за два удара кулаком в лицо полицейского

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Олекминском районе состоялся суд над местным жителем, который применил насилие в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина был пьян и не реагировал на требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. Более того, он два раза ударил полицейского кулаком в лицо.

На нарушителя порядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Как оказалось, у него уже есть непогашенная судимость. С учетом этого суд приговорил барагоза к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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