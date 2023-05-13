Новым гендиректором АЛРОСА может стать Павел Маринычев

Фото: "Алмазы Анабара"

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. В компании АЛРОСА это пока не комментируют.

О кадровых перестановках может быть объявлено на ближайшем заседании набсовета АЛРОСА. Контракт с новым гендиректором алмазодобывающей компании подпишут на 3 года.

Как сообщал РБК в декабре 2022 года, несмотря на то, что контракт Сергея Иванова истекает лишь в 2025 году, он решил досрочно покинуть алмазодобывающую компанию и перейти в Volga Group Геннадия Тимченко.

Новым гендиректором вероятно будет назначен глава «Алмазов Анабара» (дочерняя компания АЛРОСА) Павел Маринычев. Он был назначен на эту должность с июня 2016 года. Ранее он работал первым вице-премьером правительства Якутии.

Павел Маринычев родился в Якутске в 1978 году. Сейчас ему 44 года.

Источник из компании сообщил редакции «КП – Якутия», что приказ о назначении гендиректором и председателем правления уже подписан

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