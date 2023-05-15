Замминистра экологии Якутии и контрактного управляющего ведомства оштрафовали на 40 тысяч рублей

При закупке лесопожарной техники в Якутии допустили нарушения. Фото: пресс-служба Минэкологии

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок допустили в региональном министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает Якутская природоохранная прокуратура.

При подготовке к пожароопасному сезону была закуплена лесопожарная техника в количестве 4 штук. Но при запросе предложений не были указаны конкретные характеристики и нужная комплектация. Из-за этого был нарушен порядок расчета максимальной цены контракта, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

Прокуратура внесла и.о. министра экологии республики представление, после чего были приняты меры. Кроме того, заместитель министра и контрактный управляющий привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ и оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

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