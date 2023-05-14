За субботу пожарные потушили четыре возгорания травы в Якутске и пригороде

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 13 мая, в Якутске и Жатае зафиксировано четыре возгорания травы, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Первый — в 08:50 на улице Чернышевского. К моменту прибытия пожарных сгорела трава на площади 200 кв.м.

Второй — в 13:44 на Сергеляхском шоссе, 4 км. Площадь возгорания — 200 кв.м. Также сгорел строительный мусор на 15 кв.м.

Третий — в 15:20 в микрорайоне Птицефабрика. Здесь сгорело больше всего травы — на площади 500 кв.м.

И наконец четвертый — в 18:55 на улице Строда в Жатае. Площадь — 10 кв.м.

Везде причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. К счастью, ущерба нет. Виновные лица устанавливаются.

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