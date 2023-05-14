На реке Амга в Якутии провели взрывные работы для ликвидации заторов

Фото: Госкомобеспечения Якутии

На участках реки Амга проведены взрывные работы для ликвидации ледовых заторов, передает пресс-служба МЧС Якутии.

«За сутки проведены взрывные работы: на участке реки Амга в 2 км ниже н.п. Мырыла Чурапчинского района и на участке реки Амга в 10 км ниже н.п. Дайа-Амгата Чурапчинского района, разрушены ледовые поля», — сообщает начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Сейчас на Амге активная фаза ледохода проходит по территории Чурапчинского района. Нижняя кромка — в 40 км ниже села Чимнайи Таттинского района. Уровень воды — 939 см при критическом 1213 см, редкий ледоход. Верхняя — в 20 км выше Мырыла Чурапчинского района.

Протяженность — 151 км.

В ближайшие сутки-двое ожидается прохождение ледохода по территории Таттинского района.

Про ситуацию на Лене и других реках Якутии на утро 14 мая — по ссылке.

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