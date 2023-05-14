В Чурапчинский улус Якутии вылетела команда взрывников

Фото: Госкомобеспечения Якутии

Команда взрывников под руководством первого зампреда Госкомобеспечения Якутии Иннокентия Андросова вылетела в Чурапчинский район, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Там на реке Амга ниже села Мырыла, в местности Тэйэр Хая, образовался затор льда. Уровень воды составляет 1258 при критическом 1452, разводья, вода заходит через озера.

Есть угроза подтопления населенных пунктов Тэйэр Хая, Мындагай и Харбалах. В селах развернули пункты временного пребывания граждан, скот отогнали.

Взрывники проведут авиразведку. Для работы привлечен борт авиакомпании «Полярные авиалинии».

Напомним, вода уже зашла в село Мындагай и разделила его на две части. Но, к счастью, еще не затопила жилые дома. Людей переправляют спасатели.

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