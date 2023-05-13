В Якутии вышедшая из берегов река разделила поселок пополам

Фото: Служба спасения Якутии

Вышедшая из берегов речка Даяга разделила поселок Мындагай Чурапчинского района на две части. Спецгруппа, контролирующая паводок, организовала переправу для местных жителей, сообщает Служба спасения Якутии.

Лодочные перевозки организовали спасатели оперативной группы №4 «Татта».

– К счастью, вода не добралась до жилых домов, но разделила населенный пункт пополам, что создало определенные неудобства для жителей села, для которых стали недоступны пути сообщения, – рассказал начальник Республиканского аэромобильного отряда особого назначения Службы спасения Роман Герасимов.

Он отметил, что дежурство на моторной лодке будет продолжаться до тех пор, пока вода не отступит. Ежедневно спасатели совместно с администрацией населенного пункта мониторят уровня воды и помогают в эвакуации населения для того чтобы минимизировать последствия паводка, заключил он. Герасимов.

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