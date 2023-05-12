Жителей Якутска приглашают на массовые утренние зарядки на площадях и в скверах

Первая в 2023 году зарядка на площади Победы. Фото: Управление физической культуры и массового спорта

Каждый день до конца лета в Якутске и в пригородах будут проводиться утренние зарядки на свежем воздухе. Сезон массовых зарядок открылся 11 мая на площади Победы, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

С этого дня такой физкульт-привет будет проводиться на площадях и в скверах столицы. По словам министра по физической культуре и спорту Якутии Леонида Спиридонова, подобные акции организовываются на протяжении уже многих лет, таким образом у многих горожан появилась здоровая привычка начинать утро с легкой тренировки.

На первую в этом году зарядку на площади Победы собралось около 500 человек. Под девизом «Начни утро с победы – победы над собой!» инструкторы показали различные упражнения и элементы дыхательной гимнастики.

В Якутске зарядки будут проводиться на площадях Ленина, Победы, Орджоникидзе, Дружбы Народов, в парке культуры и отдыха, парке Победы, Сквере матери, на площадках Училища олимпийского резерва, ЦСП «Триумф», СК «Стерх», Талого озера, стадионах «Туймаада», «Юность».

Жителей пригородов эта акция также не обойдет стороной. В Хатассах зарядки организуют на площадке КЦ «Тускул», Сыырдаахе – в Сквере матери, Тулагино – в Сквере ветеранов, Жатае – на центральной площади.

Начало занятий с 6:30 или с 7 утра в зависимости от места проведения. С графиком утренних зарядок можно ознакомиться по ссылке.

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