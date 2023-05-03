В Якутске открыли сезон утренних зарядок

Фото: Минспорт Якутии

В среду, 3 мая, в Якутске на стадионе «Туймаада» прошла первая утренняя зарядка сезона 2023, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

В ней приняли участие работники спортивных учреждений города во главе с министром Леонидом Спиридоновым.

Для горожан вход на стадион будет свободным по утрам с 6 до 8:30. Можно будет самостоятельно позаниматься на свежем воздухе.

Зарядки же с инструкторами начнутся с 11 мая. Они будут проходить на площадях и спортивных объектах города.

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