В спорткомплексе «Дохсун» построят первый в Якутии олимпийский скалодром

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В спорткомплексе «Дохсун» появится первый в Якутии олимпийский скалодром, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Его построят к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Якутске в 2024 году. Напомним, в программу Игр включили скалолазание.

Высота скалодрома составит 16 метров. На нем будут три сектора: для лазания на скорость (эталонная трасса, ширина — шесть метров), на трудность (ширина — 25 метров), на боулдеринг — серия коротких в 5-8 перехватов, предельно сложных трасс (высота — четыре метра, ширина — до 27 метров).

Объект будет построен с учетом требований проведения международных соревнований.

Стоимость — более 72 миллионов рублей. Строительство будет идти в рамках программы Фонда поддержки олимпийцев России.

Скалодром планируют ввести в эксплуатацию уже осенью этого года.

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