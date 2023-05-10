Скалолазание и борьба на поясах «Алыш» включены в программу VIII Игр «Дети Азии»

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На заседании правления Международного комитета «Дети Азии» утверждена заявка на включение скалолазания и борьбы на поясах «Алыш» как демонстрационных видов спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«Скалолазание и борьба на поясах „Алыш“ пока включены как демонстрационные виды спорта на VIII МСИ „Дети Азии“, но мы уверены, что у них большое будущее и отличные перспективы», — отметил генеральный секретарь Международного комитета «Дети Азии» Шерзод Асатуллаев.

3 июля 2016 года скалолазание было включено МОК в олимпийскую программу летней олимпиады Токио 2020. Впоследствии скалолазание было включено МОК в олимпийскую программу летней олимпиады 2024 года в Париже.

Борьба на поясах «Алыш» — древний кыргызский национальный вид спорта. В 2002 году была открыта Международная федерация борьбы на поясах «Алыш», которая объединяет многие страны и активно развивается. На сегодня «Алыш» развивают в более чем 80 странах мира из Европы, Азии, Америки и Африки. Борьба на поясах «Алыш» была включена в спортивную программу Азиатских игр в закрытых помещениях, Всемирных боевых игр SportAccord, Всемирных игр боевых искусств, а также Всемирных игр кочевников. Переговоры о включении борьбы на поясах «Алыш» в перечень спортивной программы Международных спортивных игр «Дети Азии» велись с 2017 года.

VIII Игры «Дети Азии» станут одним из крупнейших мероприятий, которые будут проводиться в 2024 году в России. Предварительно желание участвовать уже выразили порядка 30 стран.

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