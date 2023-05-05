В Якутске к празднованию 78-й годовщины Победы перекроют некоторые улицы

Фото: akademiyadukhovnosti.ru

В Якутске в целях организации праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено движение машин по некоторым улицам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Крестный ход

Фото: t.me/aisen_nikolaev

7 мая с 13 до 14 часов дня будут перекрыты следующие улицы:

— ул. Аржакова на участке от ул. Кирова до ул. Чернышевского;

— ул. Чернышевского на участке от ул. Аржакова до ул. Ярославского;

— ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева.

«Свеча Победы»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

7 мая с 19 до 22 часов вечера движение транспорта ограничат по следующим улицам:

— ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева;

— ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;

— ул. набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на 202 микрорайон.

Подготовка к 9 мая

9 мая с 6 до 8 часов утра на период подготовительных мероприятий, установки торговых площадок по улице Хабарова ограничат движение на участке ул. Хабарова от ул. Набережная Романа Дмитриева до ул. Богатырева.

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Иван БАРКОВ

9 мая с 8 часов утра до 23 часов вечера перекроют следующие улицы:

— ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева;

— ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;

— ул. Богдана Чижика на участке от ул. Богатырева до ул. Федора Попова;

— ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Федора Попова;

— ул. Набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на 202 микрорайон.

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