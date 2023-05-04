Ввод нового здания кадетской школы-интерната в Якутске перенесли на начало 2024 года

Фото: пресс-служба АГиП

Ввод кадетской школы-интерната в Мархе, запланированный на конец 2023 года, перенесли на начало 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на директора школы-интерната Алексея Корякина.

Напомним, что 5 декабря 2022 года в микрорайоне Марха установили первую сваю нового учебного корпуса. Здание обещали построить в 2023 году на действующей территории образовательного учреждения. Также в нем разместится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Якутская кадетская школа-интернат расположена в микрорайоне Марха на улице Дзержинского, 17. Новое трехэтажное здание кадетской школы общей площадью 6439,69 квадратных метров будет состоять из двух блоков. Здание кадетской школы рассчитано на 200 учащихся, интернат на 125 мест.

Это должно быть современное учебное здание, где подростки не просто будут изучать школьные предметы, но и пройдут серьезную подготовку основам военного дела. Строительство ведет подрядная организация ООО «ТСК+».

– Мы очень долгое время находились в достаточно стеснённых условиях. Школа расположена на месте бывшей войсковой части, классы очень тесные, и поэтому предельная мощность позволяла принимать только 140 детей. Сейчас мы намерены согласовать с учредителем наши намерения об увеличении количества мест, так как площадь здания это позволяет сделать. В планах также начать принимать кадетов с пятого класса на примере Суворовского и Нахимовского училищ. Сейчас же набор осуществляется с седьмого класса,– отметил директор.

По словам прораба подрядной организации ООО «ТСК+» Александра Антипина, все работы идут по графику. На данный момент приступили к бетонированию цокольных этажей. Вся техника новая, строительные материалы имеются в достаточном объёме.

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