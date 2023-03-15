До конца 2023 года в Якутске введут новое здание кадетской школы

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В этом году завершится строительство нового корпуса Якутской кадетской школы-интерната, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам премьер-министра региона Андрея Тарасенко, местные ученики уже давно учатся в устаревшем здании, живут в действительно «армейских» условиях.

– Теперь при поддержке федерального центра обновляем и сам учебный корпус, и интернат. В этом же здании будет учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». То есть кадеты будут также получать практические занятия по основам военного дела», – отметил он.

Трехэтажный объект возводится на действующей территории кадетской школы в микрорайоне Марха. Его общая площадь свыше 6400 кв. метров состоит из двух блоков: учебный корпус на 200 мест и интернат на 125 мест.

Подрядчиком является «ТСК+». Сейчас на стройплощадку завозят стройматериалы и демонтируют старые сооружения.

Справка «КП»:

Строительство корпус Якутской кадетской школы-интерната ведётся по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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