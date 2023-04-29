Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с плавающей дома в тазике девочкой в Якутске

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о ненадлежащих условиях проживания семьи с малолетним ребенком в Якутске, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее СМИ писали о семилетней девочке Еве, которой пришлось плыть дома в тазике, чтобы добраться до туалета. Пол был полностью затоплен талыми водами, Ева и ее мама Кира передвигались по квартире в резиновых сапогах.

«Затопило в первый раз за 20 лет. Буквально за час. Я вообще в шоке была. Со смены пришла, отдохнуть легла, просыпаюсь — и на воду наступаю!» — рассказала Кира корреспонденту «КП — Якутия».

Якутский Следком начал по данному факту доследственную проверку, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о ходе и ее результатах.

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