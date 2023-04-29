В Якутске полицейские задержали пьяного дебошира, вломившегося в дом на Бестужева-Марлинского

Фото: t.me/crimyakutiaru

Ранним утром 29 апреля пьяный мужчина сломал окно и пробрался в жилой дом по улице Бестужева-Марлинского в Якутске. Фотографии и видео хулиганских действий распространились в соцсетях. Видео можно посмотреть по ссылке.

«Неадекватный сначала в дверь долбился, даже не набирал домофон, потом окна все перебил, в консьержную залез и все переломал: и телевизор и холодильник, посуду и все остальное. Вообще, как еще консьержка жива осталась», — писали очевидцы.

Фото: t.me/crimyakutiaru

Как «КП-Якутии» сообщили в пресс-службе МВД республики, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину в состоянии сильного опьянения.

31-летний правонарушитель был доставлен в отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское». Он сказал, что был пьян и не осознавал, что делает. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ ч.1.

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