В Якутии будут судить мужчину, который пиратил якутские фильмы

Фото: СК Якутии

В Якутии завели уголовное дело на интернет-пирата, который нелегально распространял фильмы. Он скачивал к себе на телефон кино якутских режиссеров и выкладывал для бесплатного, но нелегального просмотра. Так якутянин поднимал популярность своего мобильного приложения.

Как установили в СК, стоимость одного билета на такой фильм в якутских кинотеатрах составляла порядка 330 рублей. Сколько всего пользователей посмотрели фильмы нелегально, в ведомстве не уточнили, но добавили, что кинокомпания упустила прибыль в особо крупном размере. Согласно уголовному кодексу, особо крупным размером признаются потери свыше миллиона рублей.

Вскоре на 31-летнего пирата вышли сотрудники оперативного подразделения МВД. На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконном использовании объектов авторского права. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В январе по той же статье завели уголовное дело на другого якутянина: он спиратил фильмов на 14 миллионов рублей. А в декабре еще одного жителя Якутии приговорили за пиратство к трем годам условно.

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