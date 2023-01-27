Житель Якутска обвиняется в нарушении авторских прав с ущербом на 14 миллионов рублей

Фото: кадр из фильма «Надо мною солнце не садится»

Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело о нарушении авторских прав с причинением ущерба свыше 14 миллионов рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Обвиняется 25-летний местный житель. По версии следствия, молодой человек загрузил на свой сотовый телефон два художественных фильма якутских режиссеров, а позже без согласия правообладателей выложил их для бесплатного просмотра в социальную сеть.

Ущерб от его действий оценили на сумму более 14 миллионов рублей.

Нарушителю вменяют два эпизода преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 146 УК РФ — незаконное использование авторских прав, совершенное в особо крупном размере.

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