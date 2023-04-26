Айсен Николаев поручил взять дополнительные анализы на бруцеллез в якутском приюте

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Глава Якутии Айсен Николаев на прямой линии поручил взять дополнительные анализы на бруцеллез у собак в якутском приюте. Напомним, вокруг пункта передержки разгорелся скандал, когда у сотен животных якобы выявили это заболевание, и департамент ветеринарии стал настаивать на массовом усыплении собак. Однако позже в приюте заявили, что тесты оказались ложноположительными.

Об этой истории «КП-Якутия» писала в марте: руководитель приюта Екатерина Безрученко не дала усыпить ни одной собаки и направила анализы в клиники в других регионах России. Тогда-то и оказалось, что «больные» собаки на самом деле здоровы, а тесты, указавшие на бруцеллез, были проведены с помощью анализа «Курской биофабрики – фирма Биок», признанной Россельхознадзором ненадежными.

«Владельцы собак, которые ранее усыпили своих питомцев из-за полученных положительных результатов, получают посмертные результаты исследований, в которых инфекция не подтверждается. Кто теперь за это будет отвечать?!», – заявила тогда руководитель приюта.

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