В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Якутске, заведено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске заведено уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, устроившего 23 апреля ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Напомним, ДТП произошло около 6 часов утра на улице Богдана Чижика. 30-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Suzuki Escudo. В машине находилась семья, 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 45-летний мужчина и 18-летний юноша получили травмы.

Сам водитель «Крузака» не пострадал. У него выявили алкогольное опьянение — 1,21 мг/л. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. В настоящее время мужчина находится в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека». Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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