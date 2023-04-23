Стали известны подробности воскресного смертельного ДТП в Якутске

Фото: ГИБДД Якутии

Рано утром в воскресенье, 23 апреля, возле дома №3 на улице Богдана Чижика в Якутске произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГИБДД Якутии.

Столкнулись со страшной силой Toyota Land Cruiser Prado и Suzuki Escudo. Это произошло около 6 утра.

Водитель «Крузака» 1993 г.р. ехал со стороны Хабарова в сторону улицы 50 лет Советской Армии. Однако он выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в Escudo под управлением водителя 1978 г.р.

Погибла пассажирка Escudo 1976 г.р. В салоне вместе с ней был юноша 2005 г.р. Он получил незначительные травмы.

Фото: ГИБДД Якутии

Сам водитель «Крузака» не пострадал. У него выявили алкогольное опьянение — 1,21мг/л. Стаж его вождения — с 2011 года. Его доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Фото: ГИБДД Якутии

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