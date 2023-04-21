В Якутске в ночь на субботу температура воздуха опустится до минус 6 градусов

Фото: KP.RU

В первый день выходных, 22 апреля, в столице Якутии воздух прогреется до 4 градусов тепла.

– Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью -4-6°, днем +2+4°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 21 апреля в Якутске зафиксировали температуру плюс 3 градуса и юго-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

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