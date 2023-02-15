Житель Якутии ответит за гибель пассажира в реке Лене

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ на транспорте СУ СК РФ по Якутии

В Якутии перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ на транспорте СУ СК РФ по Якутии.

14 июля прошлого года обвиняемый, будучи пьяным и без прав на управление маломерным судном, сплавлялся вместе с одним пассажиром на лодке «Обь-М» с неисправным лодочным мотором. Он начал ремонтировать мотор прямо в процессе движения судна.

Из-за того, что он не следил за водной дорогой, лодка столкнулась со стоящей на реке Лена баржей МП-3344. Лодку начало затягивать под баржу.

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ на транспорте СУ СК РФ по Якутии

Судоводитель и его пассажир зацепились руками за якорные цепи баржи. Потом пассажир спрыгнул в воду, но из-за того, что на нем не было спасательного жилета, утонул.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Следствие собрало все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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