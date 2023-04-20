В Якутске открыли круговое движение на кольцевой развязке улицы Чернышевского и Покровского тракта

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С 18 апреля в целях недопущения дорожных происшествий и повышения плотности потока автомобилей открыто круговое движение на кольцевой развязке улицы Чернышевского и Покровского тракта, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Напомним, что участок от кольцевой развязки до улицы Автодорожная закрыт с 31 января по 1 сентября 2023 года в связи с проведением плановых работ по строительству канализационного коллектора №3.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и помнить, что круговое движение относится к опасным участкам дороги.

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